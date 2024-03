Cerignola, il primo giorno di Raffaele: “Voglio una squadra aggressiva. Programmiamo il futuro”

CERIGNOLA – Primo giorno da allenatore dell’Audace Cerignola per Giuseppe Raffaele, presentato in conferenza stampa con la compagnia del direttore sportivo Elio Di Toro e del presidente Nicola Grieco. Queste le sue prime parole: “Ringrazio presidente e direttore per la fiducia. Sono contento e carico per questa avventura, si tratta di un progetto che però parte da queste ultime sette partite e me ne assumo già le responsabilità. Dovremo capire tutti insieme cosa bisognerà fare, servirà creare i presupposti per il futuro a partire da questo finale di campionato“.

L’Audace vive un momento non facile, a Raffaele il compito di risollevare i gialloblù: “L’ambiente ora vive un momento difficile sotto più punti di vista, mancare la vittoria dopo otto partite è un problema, il Cerignola ha una squadra importante e per prima cosa bisognerà recuperare chi è stato fuori. La squadra dovrà responsabilizzarsi attraverso il lavoro, ci aspettano delle settimane importanti. Bisogna restare con i piedi per terra in ogni momento, serve però equilibrio per ottenere il massimo, è questo ciò che cercherò di trasferire in questo momento”.

Raffaele eredita una squadra impostata tatticamente in maniera ben precisa nel corso di questa stagione. Per il tecnico, però, conta innanzitutto l’aspetto mentale: “Il vero lavoro parte dall’approccio mentale, dalla prossima settimana cominceremo a lavorare meglio anche sui concetti, questa è una squadra forte e devo adattarmi alle sue caratteristiche, nella passata stagione ha fatto bene con un’impostazione tattica, quest’anno ne ha utilizzato un altro. Voglio che si attacchi con tanti uomini ma che allo stesso tempo si abbia un equilibrio, la difesa è forte e ci si potrà lavorare con più spunti appena tutti saranno a disposizione.

Il tecnico ha proseguito: “L’obiettivo è quello di arrivare ai playoff per cercare di andare poi avanti il più possibile, la qualità c’è. La partita contro il Monopoli è il culmine di un momento particolare, io chiedo ai ragazzi di lottare al di là di tutto, già vincere i duelli sarebbe un segnale di salute”.

Un pensiero anche sui tifosi: “Apprezzo la tifoseria che spinge fino all’ultimo minuto al di là del risultato ma dev’essere la squadra a trascinare l’ambiente ad avere un certo entusiasmo. Dobbiamo rendere partecipi i tifosi dando tutto in campo, solo così si potrà riconquistare la fiducia della gente. L’Audace Cerignola è una società giovane e ambiziosa, il presidente sta programmando per il futuro e non è affatto scontato”.

Nicola Grieco, presidente del club, ha rotto il suo silenzio esprimendo fiducia su questa scelta delicata: “E’ un giorno importante per il futuro della nostra società. Veniamo da una grande stagione, ricordiamo tutti quella maledetta partita di Foggia ma ora guardiamo al futuro. Ringrazio mister Giuseppe Raffaele per aver accettato la nostra proposta, gli daremo tempo per esprimere il suo calcio e le sue idee, perciò sarà l’allenatore dell’Audace anche per la prossima stagione. Cercheremo di concludere il campionato nel miglior modo possibile, poi penseremo a programmare per una florida stagione che verrà. Alla città chiedo vicinanza, sono rammaricato per la partita di domenica, giusti i fischi alla squadra da parte della tifoseria, siamo tutti arrabbiati per questa situazione, ci sono modi e modi di perdere. Ora pensiamo al futuro, benvenuto mister Raffaele”.

Preciso e chiaro l’intervento del direttore sportivo Elio Di Toro: “Innanzitutto mi preme di ringraziare Ivan Tisci, il suo lavoro va rispettato al di là di quelli che sono stati i risultati, è il calcio. La scelta di Raffaele risale ad un approccio estivo, sondammo diversi profili prima di decidere il successore di Pazienza, il mio incontro con Raffaele fu positivo ma la politica aziendale ci portò poi a fare altre considerazioni. Ora ci sembra il profilo adatto al futuro, anche se oggi bisogna pensare al presente ed a mantenere questa categoria. Non sempre i risultati che noi tutti auspichiamo sono realizzabili, spesso ci si confonde con la realtà. Questa società è rispettata nel panorama nazionale, questa cosa va tutelata a discapito delle polemiche. Mai mettere in dubbio l’atteggiamento mostrato nel tempo dal club, il presidente ha sempre voglia di fare e vincere ma per riuscirci bisogna anche affrontare momenti difficili, serve la giusta mentalità dopo l’entusiasmo dell’anno scorso, serve che tutti cresciamo, me compreso visto che qualche errore posso anche commetterlo. Oggi si apre un nuovo capitolo, l’esperienza di Raffaele ci aiuterà a migliorare, cercheremo di costruire insieme a lui un’altra pagina di storia”.

