Cerignola, Grieco rompe il silenzio: “Raffaele allenatore del futuro, ora risposte sul campo”

CERIGNOLA – In occasione della presentazione di Giuseppe Raffaele come nuovo allenatore del Cerignola, il presidente del club, Nicola Grieco, ha deciso di rompere il suo silenzio esprimendo fiducia su questa scelta delicata, ma mandando anche un messaggio forte all’ambiente: “E’ un giorno importante per il futuro della nostra società. Veniamo da una grande stagione, ricordiamo tutti quella maledetta partita di Foggia ma ora guardiamo al futuro. Ringrazio mister Giuseppe Raffaele per aver accettato la nostra proposta, gli daremo tempo per esprimere il suo calcio e le sue idee, perciò sarà l’allenatore dell’Audace anche per la prossima stagione. La partita di domenica non è piaciuta, ci dispiace per il brutto atteggiamento. Saranno sette gare importanti anche per il futuro, qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza, attendiamo risposte sul campo e ci saranno provvedimenti per chi non sarà all’altezza. Cercheremo di concludere il campionato nel miglior modo possibile, poi penseremo a programmare per una florida stagione che verrà. Alla città chiedo vicinanza, sono rammaricato per la partita di domenica, giusti i fischi alla squadra da parte della tifoseria, siamo tutti arrabbiati per questa situazione, ci sono modi e modi di perdere. Ora pensiamo al futuro, benvenuto mister Raffaele”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author