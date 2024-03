Lecce, slitta la firma di Luca Gotti

Potrebbe arrivare nella serata di martedì 12 marzo o nella mattinata di mercoledì 13 la firma e l’ufficialità di Luca Gotti sulla panchina del Lecce.

Il tecnico designato per sostituire Roberto D’Aversa ha raggiunto il capoluogo salentino per incontrare società e dirigenza del club. Da limare alcune formalità burocratiche dsl momento che Gotti è ancora sotto contratto con lo Spezia, con cui è legato fino al termine dell’attuale campionato. Una volta svincolatosi dalla società ligure, si legherà al club giallorosso per una stagione con opzione per quella successiva in caso di salvezza.

L’allenamento del martedì è stato diretto dal Dan Vesterby Thomassen, componente dello staff tecnico di Gotti, il quale si legherà al Lecce per una stagione con opzione per quella successiva in caso di raggiungimento della salvezza.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author