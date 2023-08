Cerignola, il calendario: inizio “soft”, ottobre infuocato

CERIGNOLA – L’esordio con il Messina, la prima in trasferta contro il Sorrento, un avvio non troppo ostico per il Cerignola che, come tutte le altre squadre di Serie C, ha conosciuto la propria tabella di marcia. Sarà un Girone C colmo di piazze storiche e blasonate, di graditi ritorni, molti parlano di una “Serie B2” ma, al di là dei nomi, questo potrà dirlo solo il campo.

L’Audace, come detto, partirà contro il Messina in un “Monterisi” che si prospetta pieno e colorato. Un esordio se vogliamo “soft”, se si pensa ad altri abbinamenti come il derby tra Taranto e Foggia, degno di aprire le danze di un campionato sulla carta livellato verso l’alto.

Inizio sulla carta in discesa per il Cerignola, una delle formazioni più attrezzate di questo Girone C dopo il primo anno da matricola terribile. Seconda giornata in casa del Sorrento, poi sfida al Brindisi tra le mura amiche ed alla quarta giornata il primo big match, allo “Scida” di Crotone. Mese di ottobre infuocato visti gli appuntamenti contro Taranto, Benevento e Avellino, trittico interessante a novembre quando l’Audace dovrà vedersela con Monopoli, Catania e Potenza. “Monterisi” che ospiterà l’atteso derby di Capitanata il 17 dicembre, da thriller il ritorno allo “Zaccheria” fissato alla penultima giornata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp