Cerignola: con la bici investe bimbo di 4 anni e scappa

Un bambino di 4 anni è stato investito, nella serata di martedì 3 ottobre, nel parco comunale di Cerignola (Foggia) da una bicicletta elettrica guidata da un giovane chenon si sarebbe fermato a soccorrerlo.

Il bimbo ha riportato ferite al volto e all’addome: medicato al pronto soccorso, è stato dimesso poco dopo. Secondo quanto accertato finora, alla guida della bici potrebbe esserci stato un ragazzino tra i 13 e i 14 anni che, forse impaurito, si è allontanato dopo l’incidente. Indaga la Polizia Locale.

Teresa Cicolella, assessore alla sicurezza di Cerignola, assicura: “Acciufferemo questo balordo che è scappato via. Ci sono delle indagini in corso, abbiamo inviato in procura una notizia di reato, ho ancora impresso negli occhi il volto tumefatto di questo bambino di 4 anni”.

