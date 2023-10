TRIGGIANO – Un uomo sarebbe stato investito da un’auto mentre viaggiava in sella alla sua bici sulla provinciale che collega Triggiano a Bari San Giorgio, all’altezza del centro commerciale BariBlu. L’incidente nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, in direzione del capoluogo. La vittima, probabilmente di nazionalità straniera, avrebbe impattato con l’auto mentre si muoveva sull’arteria stradale. Per il ciclista il colpo sarebbe stato fatale. Sul posto un’ambulanza del 118 – che non ha potuto fare altro che decretarne il decesso – e carabinieri di Triggiano. La vittima non aveva con sé documenti ma alcuni testimoni lo avrebbero riconosciuto come un cittadino non italiano e residente nella stessa Triggiano. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire l’esatto dinamica del sinistro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp