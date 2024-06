Cerignola, aria di rinnovi: dopo Coccia e Signorile blindato anche Carnevale

CERIGNOLA – Aria di rinnovi in casa Cerignola, nelle ultime ore abbiamo anticipato i prolungamenti di Sabino Signorile e Giuseppe Coccia, con quest’ultimo che firmerà fino al 2026. Non saranno gli unici, a restare in Puglia sarà anche il classe 2004 Alessandro Carnevale: il giovane fantasista, in scadenza il 30 giugno, sarà blindato dal club ofantino, per lui dovrebbe trattarsi di un accordo triennale.

