Cerignola, accordo col Pescara per Cuppone. Intesa ancora lontana col giocatore

CERIGNOLA – Continua il pressing del Cerignola per Luigi Cuppone, i gialloblù avrebbero trovato l’intesa definitiva con il Pescara accettando di pagare per la prima volta un cartellino oneroso (i costi dei cartellini acquistati dal club non erano mai andati oltre una certa soglia). C’è però distanza con le richieste dell’attaccante, che avrebbe pretese alte ed al momento fuori dalla portata del Cerignola. Le parti continuano a trattare in maniera serrata per limare le distanze, l’impressione è che potrebbe servire ancora qualche giorno. Cuppone è il grande obiettivo in entrata dei gialloblù ma la trattativa è ancora lontana dall’intesa totale tra società e calciatore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author