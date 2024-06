Casarano scatenato, prova il colpo Logoluso

Il Casarano è scatenato sul mercato. La società del Presidente Filograna sta peovando a chiudere anche Gaetano Logoluso, talentuoso centrocampista dell’Altamura. Cresciuto nelle giovanili di Andria e Barletta in serie D è successivamente passato alle giovanili U19 del Pescara in Serie B. Ha maturato la sua grande esperienza anche con Casarano, Lavello, Vastese, Giugliano e Cavese, con la quale ha vinto un campionato di Serie D. Il forte centrocampista nato Cerignola ne 1997 due stagioni fa ha disputato un grande campionato fra i professionisti a Potenza nella scorsa stagione e lo scorso anno è stato tra i protagonisti della promozione in C dell’Altamura.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author