Serie C: Le squadre Under 23 potranno retrocedere

Il Milan Under 23 è ufficialmente iscritto alla Serie C, domani il sorteggio dei gironi del campionato. C’è un’altra novità in vista della prossima stagione: da quest’anno, infatti, anche le seconde squadre potranno retrocedere. Oggi, infatti è stato “approvato il principio della possibilità di retrocessione – ha detto Gravina -. E’ stato rimodellato per evitare alcune situazioni distorsive. Ora dobbiamo disciplinare la fattispecie concreta, organizzeremo un tavolo apposito”.

