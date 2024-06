Eccellenza, UC Bisceglie: Ferrante nuovo Direttore Tecnico

Lorenzo Ferrante, noto a tutti come Renzo, è tornato nella famiglia dell’Unione Calcio Bisceglie. Autentica leggenda del calcio biscegliese, Ferrante, classe 1959, sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica del club.

Ferrante vanta un curriculum calcistico di altissimo livello. Cresciuto nel settore giovanile del Bisceglie, ha giocato due stagioni in Serie A con la maglia dell’Avellino, sotto la guida di allenatori come Rino Marchesi e Luis Vinicio. Successivamente, ha militato per tre stagioni in Serie B con Lecce e Arezzo, e ha proseguito la carriera in Serie C con squadre blasonate come Salernitana e Livorno, oltre a indossare nuovamente la maglia del Bisceglie.

Terminata la carriera da calciatore, Ferrante si è dedicato alla formazione di giovani talenti, ricoprendo anche il ruolo di selezionatore delle squadre giovanili della LND Puglia e allenando diverse formazioni dilettantistiche pugliesi. Nel 2012 ha abbracciato il progetto dell’Unione Calcio, diventando subito responsabile del settore giovanile fino alla stagione 2018/2019 e allenando il team nel campionato di Promozione 2013/2014. Ha inoltre svolto il ruolo di osservatore per diverse squadre professionistiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author