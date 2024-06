Serie C, attesa per i gironi. Una delle seconde squadre nel Girone C

Ancora poche ore prima che venga alla luce il Girone C di Serie C formato 24/25. Il Consiglio Federale ha ufficialmente ratificato l’inserimento del Milan Under 23, che d’ora in poi assumerà il nome di “Milan Futuro”, tra le sessanta squadre di Lega Pro che venerdì 28 giugno scopriranno il loro raggruppamento di appartenenza in maniera certa. Presso la sede della Lega Pro, alle ore 11, i rossoneri, la Juventus Next Gen e l’Atalanta Under 23 verranno sottoposte a sorteggio per assegnare ad ognuna il girone nel quale disputare la prossima stagione regolare. Una delle tre, in maniera del tutto inedita, finirà nel Girone C, contenitore di tutti i club pugliesi e lucani.

Tanta curiosità, dunque, attorno alla seconda squadra che dovrà calcare i campi centro-meridionali. Per la Juventus Next Gen non sarebbe certamente la prima volta, avendo affrontato e battuto la Casertana nel primo turno nazionale playoff di un mese e mezzo fa. Nella stagione 22/23 i bianconeri hanno riservato un brutto scherzo anche al Foggia in semifinale di Coppa Italia, eliminando i satanelli allenati da Fabio Gallo ai calci di rigore. In sella alla Next Gen c’era proprio Massimo Brambilla, attuale tecnico rossonero cresciuto, da allenatore, nel settore giovanile dell’Atalanta e che, quindi, sarebbe un ex anche in caso di inserimento nel Girone C dei bergamaschi. L’Atalanta è la squadra del momento, nonché fresca vincitrice dell’Europa League e reduce dal primo anno di esperienza in Lega Pro con l’under 23, concluso al primo turno nazionale playoff contro il Catania. Parliamo di un organico colmo di talenti prodotti da uno dei vivai più importanti del Continente, lo stesso vale per la Juventus, che dalla Next Gen ha sfornato gente del calibro di Fagioli, Yildiz, Iling Jr, Soule, Huijsen e Barrenechea. Il Milan Futuro allenato da Daniele Bonera, alla sua prima apparizione, metterà in vetrina il talentino Camarda, ma anche Alex Jimenez, costato 5 milioni e sul quale il Real Madrid detiene il diritto di recompra, oltre al figlio d’arte Maximilian Ibrahimovic, classe 2006.

I dubbi e le attese non riguardano soltanto le seconde squadre del nord. L’altro ballottaggio è tra Latina e Campobasso, che verranno divise tra Girone B e Girone C in linea teorica per criterio geografico. Chi delle due affronterà le compagini appulo-lucane lo scopriremo soltanto venerdì 28 giugno.

