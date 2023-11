Cerignola, al “Viviani” altri due punti persi

CERIGNOLA – Ivan Tisci si dice molto rammaricato per aver dilapidato il doppio vantaggio iniziale ottenuto sul Potenza, il Cerignola è uscito dal “Viviani” con un solo punto, registrando l’ottavo pareggio in campionato. Troppi segni X per una squadra ancora alla ricerca del salto di qualità.

