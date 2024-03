‘Centro Risvegli di Ceglie Messapica sarà punto di riferimento’

Nella giorni scorsi si è tenuto un importante sopralluogo nel cantiere del futuro Centro Risvegli di Ceglie Messapica, situato nelle vicinanze del Presidio di riabilitazione San Raffaele.

All’incontro, volto a fare il punto sull’avanzamento dei lavori, erano presenti Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl di Brindisi, Loredana Carulli, direttrice amministrativa dell’Asl di Brindisi, Angelo Palmisano, sindaco di Ceglie Messapica, Cataldo Rodio, consigliere comunale con delega alla sanità, Sergio Maria Rini, direttore Area Gestione Tecnica, Tommaso Gioia, consigliere per la sanità della Regione Puglia, e Daniele Cipriani, direttore generale del San Raffaele.

Oltre a monitorare l’andamento dei lavori, l’obiettivo dell’incontro era affrontare eventuali questioni tecniche al fine di agevolare il progresso del progetto nelle prossime settimane. Il Centro Risvegli di Ceglie Messapica rappresenterà un importante presidio sanitario per la regione Puglia, unico nel suo genere e uno dei pochissimi presenti nel Sud Italia.

Tommaso Gioia, consigliere per la sanità della Regione Puglia, ha espresso grande soddisfazione per l’impegno profuso negli anni per la realizzazione di questa struttura, che rappresenterà un valore aggiunto per la comunità di Ceglie Messapica e per l’intera regione.

“Il Centro Risvegli di Ceglie Messapica è un progetto di grande importanza per la sanità regionale. Questo dimostra che l’impegno e la costanza possa far sì che si raggiungano risultati importanti, questa struttura sarà una realtà concreta, soprattutto grazie alla Regione Puglia. Sarà un punto di riferimento offrirà servizi all’avanguardia deputata al risveglio e al recupero delle abilità cognitive, psicofisiche e relazionali di pazienti, offrendo servizi all’avanguardia e un supporto fondamentale per la comunità”.

