CEGLIE MESSAPICA – Forse convinto che la zona fosse fuori dal radar delle forze dell’ordine, avrebbe nascosto la sostanza stupefacente in auto e in diversi punti della sua abitazione. E invece, nel pomeriggio di martedì, i carabinieri della stazione di Mesagne e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato un 57enne di Ceglie Messapica. L’uomo è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel corso di una perquisizione, sono stati rinvenuti in casa dell’uomo 88 chili di marijuana occultati all’interno di sacchi e contenitori vari, duecento grammi di hashish suddivisi in due panetti. Inoltre, i militari hanno trovato anche 2 bilancini elettronici di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di mille euro.

Ceglie Messapica, droga nascosta in casa: in carcere 57enne

Nel corso delle operazioni si è avuto modo di rilevare come l’uomo, al fine di eludere le investigazioni e rendere difficoltoso il loro rinvenimento, avesse nascosto le diverse tipologie di stupefacente in più punti della sua abitazione ubicata nelle campagne di Ceglie Messapica. Una casa distante dal centro abitato, eppure “attenzionata” dalle forze dell’ordine. Lo stupefacente era stato occultato nella veranda e in un deposito dell’abitazione, nonché all’interno di un’autovettura del tipo fuori strada. Nessun dubbio, per gli investigatori dell’Arma, che gli stupefacenti fossero destinati allo spaccio.

Ceglie Messapica, droga nascosta in casa: l'arresto

A suffragare l’ipotesi, la somma contante di oltre mille euro: banconote di vario taglio e provento, secondo l’accusa, della vendita della droga. Quanto trovato, insieme allo smartphone in uso al 57enne, è stato sequestrato, mentre l’indagato è stato condotto presso il carcere di via Appia. Il servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa e, in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti. Controlli serrati, che il Comando provinciale dei carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

