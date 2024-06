BRINDISI – Nascose in un congelatore il cadavere dell’anziana madre per continuare a percepire la pensione di invalidità della stessa. Per questo, è stato condannato ad un anno e otto mesi di reclusione Angelo Bellanova, 56enne di Ceglie Messapica. L’accusa è di occultamento di cadavere ed indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. Il gup del tribunale di Brindisi Vittorio testi ha disposto anche la confisca di quasi 10mila euro equivalenti alla provvisionale in favore dell’ Inps.

Ceglie Messapica, congelò il cadavere della madre: figlio condannato

Il corpo congelato dell’82enne Maria Prudenzia Bellanova fu ritrovato il 22 novembre 2022 dai carabinieri nel surgelatore della villa nelle campagne di Ceglie Messapica dove l’anziana viveva col figlio. Erano stati alcuni nipoti della donna, che non riuscivano a sentirla da tempo, ad allertare i carabinieri che interrogarono il figlio e ritrovarono il corpo dopo la sua confessione. L’autopsia confermò che la donna era morta per cause naturali.

