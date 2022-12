Castellaneta: Armi e droga in un garage, arrestato 35enne

Condividi su...

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri perché nel garage di una palazzina, a Castellaneta (Taranto), nascondeva armi e droga. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato una pistola semiautomatica con matricola cancellata, una pistola scacciacani modificata in arma comune da sparo, cartucce da pistola di vari calibri, un involucro con 470 grammi di cocaina, un panetto da 100 grammi di hashish e diverso materiale utile per il confezionamento della droga. La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 35enne, dove sono stati trovati 10mila euro in contanti, sequestrati perchè ritenuti frutto dell’attività illecita.