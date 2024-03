Caso Bari: ‘Foto con Decaro? Era solo un selfie’

“Non è possibile fare una foto, un selfie, mi dica lei? Mi dica se è normale. Io devo fare una querela adesso, non si dovevano permettere di usare la mia foto senza alcun consenso”. Intervistata dal Tg1, Annalisa Milzi, nipote del boss Tonino Capriati, ritratta in foto con sua madre Elisabetta, sorella del pregiudicato (nella famiglia Capriati ci sono 11 fratelli e tantissimi nipoti) e il sindaco di Bari Antonio Decaro, ha ricostruito così l’accaduto. Era il 7 maggio 2023, nei giorni della festa del patrono San Nicola: “chiesi al sindaco: è possibile fare una foto? – ha raccontato la donna – Lui ha risposto: assolutamente sì. Che c’entra ora associare altro”.

La foto ritrae lei e sua madre col sindaco dinanzi all’ingresso della loro boutique a Bari vecchia ed è stata pubblicata oggi da alcuni quotidiani. Tra i commenti alla foto diventata virale sui social c’è anche quello di Vincent Capriati, nipote del boss Tonino, in carcere da 33 anni, che scrive: ‘roba nostra’. Per Annalisa Milzi ed Elisabetta Capriati quelle due parole non hanno un significato particolare. “No dai, voi pensate sempre a male” rispondono al cronista.

