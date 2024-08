Casarano, vicino lo spagnolo Javi Morales

Il Casarano pare abbia trovato il suo nuovo difensore. Secondo quanto raccolto da Antenna Sud è Javi Morales, nell’ultima stagione al Gravina. Difensore spagnolo, nato a Matarò nel 1993, Morales vanta una lunga carriera nella serie C spagnola in club importanti come Castelldefels, Prat, Horta e Hospitalet. Nelle ultime stagioni ha militato nel campionato di Andorra nell’FC Santa Coloma e nell’AC Escaldes giocando i preliminari di Champions League e di Conference League. Il calciatore ha già un accordo di massima con il Casarano.

