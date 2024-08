Fasano: preso Clemente, al via la campagna abbonamenti

Il Fasano è pronto per i primi impegni ufficiali della stagione 2024/25, e la rosa biancazzurra si arricchisce con un nuovo elemento di valore: è ufficiale il tesseramento del centrocampista Carlo Clemente, classe 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Bari, Clemente ha maturato esperienza in squadre come Cassino, Team Altamura, Casertana, Brindisi, Fidelis Andria, Bitonto, Cjarlins Muzane e Tuttocuoio, collezionando circa 200 presenze tra Serie C e Serie D.

Il giocatore, già a disposizione di mister Gaetano Iannini nel test precampionato contro l’Atletico Aquaviva, che si terrà oggi, mercoledì 21 agosto, alle 18.30 al “Vito Curlo”, ha dichiarato: “Sono contento di far parte di questa società che ha sempre dimostrato di saper lavorare bene in un campionato difficile come questo. Mi auguro di raggiungere gli obiettivi fissati dal club e cercherò di dare il massimo per ricambiare la fiducia che mi è stata data”.

Sempre oggi parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 di Serie D – Girone H. Ecco i prezzi per ciascun settore:

– Curva Sud: 110€ intero – 75€ ridotto (9€ intero – 6€ ridotto a partita)

– Tribuna Laterale: 150€ intero – 110€ ridotto (13€ intero – 9€ ridotto a partita)

– Tribuna Centrale: 190€ intero – 150€ ridotto (17€ intero – 12€ ridotto a partita)

È possibile sottoscrivere l’abbonamento fino al 3 settembre presso gli uffici del Vito Curlo. Inoltre, i primi 20 abbonati riceveranno in regalo una sciarpa biancazzurra. Il ridotto è riservato a under 17, donne e over 65, mentre gli under 12 entreranno gratuitamente.

