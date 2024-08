Virtus Francavilla, tutto sul bomber entro l’esordio in Coppa Italia

FRANCAVILLA F.NA – Calma soltanto apparente. La Virtus Francavilla sarà ancora protagonista sul mercato e, in tal senso, i prossimi giorni saranno quelli decisivi almeno per l’attaccante. Da tempo, infatti, il diesse Montervino scandaglia nelle serie professionistiche per regalare – dopo Sosa – un altro nove di livello ed esperienza a Ginestra. L’obiettivo, in particolare, è inserire il tassello offensivo nel mosaico biancazzurro già per l’impegno di Coppa Italia di domenica contro l’Ugento. Almeno quattro i nomi sulla lista dell’uomo-mercato della Virtus, che attende una risposta definitiva al massimo entro venerdì; dopodiché, il casting coinvolgerà altri osservati speciali. Nomi, ovviamente, tenuti in cassaforte, ma un sondaggio ad esempio è stato fatto anche per De Marchi del Taranto, di cui il Taranto non vorrebbe privarsi non avendo abbondanza in attacco. Non sarà, invece, Santaniello il colpo da novanta: l’attaccante dovrebbe sì lasciare Foggia, ma proseguire la sua avventura in Serie C. In ogni caso se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Potenziata la casella centravanti, il Francavilla si concentrerà poi sugli altri reparti: probabile l’arrivo di ulteriori laterali, difensivi e offensivi, oltre a un altro portiere da affiancare a Cevers e Bertini. Prima, però, il bomber da alternare (o schierare accanto) a Sosa.

