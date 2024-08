Team Altamura, bis di vittorie esterne in Coppa. Ora il campionato

Ancora un blitz esterno, ancora in rimonta, ancora per 3-1, ancora ai supplementari. L’Altamura ci sta prendendo gusto tanto che per la prima volta nella sua storia disputerà gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Doppio successo in trasferta, Turris e Picerno, che non può far altro che creare ulteriore entusiasmo ad una settimana dal via in campionato. Il gol a freddo di Santarcangelo avrebbe potuto far crollare le certezze ma così non è stato, i biancorossi hanno reagito alla grande mostrando buone trame ed una discreta qualità, proprio come accaduto una settimana prima. Di Donato è ormai certo del suo 4-2-3-1, modulo su cui è stato allestito l’intero organico. Recuperato a pieno capitan Gigliotti, le assenze di Minesso e Bernardotto non si sono fatte sentire. Leonetti ha mostrato la sua vera stoffa con una prestazione da leader, non solo tecnico ma anche carismatico, ed una doppietta che potrebbe sbloccarlo anche mentalmente in quella che per lui dovrà essere la stagione del riscatto. Sabbatani è forse la nota più lieta, a Torre del Greco da subentrato, al “Curcio” da titolare: attaccante massiccio, bravo a far giocare la squadra, protagonista nell’espulsione di Seck che ha facilitato la vita ai murgiani, e letale anche in zona gol, prima con il delizioso assist di tacco a Leonetti, poi con l’incornata valsa il definitivo sorpasso. Tre reti in due gare, niente male. Ormai chiare le gerarchie in difesa, con Sadiki al fianco di Gigliotti ed i giovani Mane e Acampa sulle fasce. A centrocampo il metronomo è Franco, Bumbu è stato il titolare nei due impegni ufficiali ma il club è alla ricerca di un rinforzo di spessore proprio sulla mediana. Spazio tra i trequartisti per Peschetola, preferito a D’Amico anche per questioni di rotazione, Rolando resta il punto di riferimento.

L’Altamura sfiderà il Potenza agli ottavi, ma ora è tempo di campionato, gli entusiasmi non dovranno pompare le aspettative su una squadra tutta nuova e chiamata a prender confidenza con la categoria. Si parte da uno dei teatri più blasonati del girone, murgiani attesi lunedì 26 agosto allo “Scida” di Crotone.

