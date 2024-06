Casarano: Filograna nuovo presidente, Laterza e Navone confermati

Nel nuovo organigramma ci sarà anche Antonio Obiettivo. “Ho voluto creare un direttivo che rappresentasse personalità e anime diverse”

“La mia passione per questa città è viscerale, trasmessa da mio zio. Come famiglia abbiamo sempre cercato di essere vicini alle esigenze del nostro territorio, sia nel sociale che nello sport”. Ha cominciato così Antonio Filograna la conferenza stampa con cui ha annunciato di essere il nuovo presidente del Casarano.

“Voglio ricreare l’empatia e l’entusiasmo dei migliori anni, ma senza dimenticare ciò che è stato fatto finora. Assumendo un ruolo principale, sancisco un vero e proprio giorno zero. Vogliamo costruire un percorso nuovo e innovativo dalle fondamenta, con uomini veri, aziendalisti. Desidero un’organizzazione societaria unita e coesa, per un progetto ambizioso che rappresenti non solo una città, ma un intero territorio”, aggiunge.

“Abbiamo già iniziato a lavorare e programmare, facendo le prime scelte. Giocheremo un campionato dilettantistico con grande professionalità. Ritornare in sella in prima persona mi riempie di orgoglio, entusiasmo, commozione e positività. Siamo già al lavoro per curare comunicazione e logistica, includendo la nostra esperienza con i paesi limitrofi. Vogliamo un modello di calcio sostenibile, attento ai costi”, sottolinea Filograna.

“Accanto a me voglio persone dal cuore rossazzurro. Quando ho chiesto a Fulvio Navone di aiutarmi, non ha esitato e ha risposto subito sì. Lo ringrazio perché mi ha fatto capire quanto sia innamorato di Casarano. Abbiamo bisogno di personaggi così ambiziosi e legati alla nostra maglia. Lo voglio accanto a me, come mio braccio destro. La seconda persona che ho chiamato è stata Antonio Obiettivo. Non lo conoscevo, ma anche lui ha deciso di sposare la nostra causa senza esitazioni. Condividiamo lo stesso desiderio comune”, prosegue.

“Ho voluto creare un direttivo che rappresentasse personalità e anime diverse. Saremo elastici e flessibili, ognuno dovrà esprimere la propria opinione. Negli ultimi anni ciò che è mancato è proprio una società coesa. Ecco perché rendo pubblico il nuovo organigramma”.

“Stiamo lavorando anche sul settore giovanile, grande risorsa in passato, ma trascurata negli ultimi anni. A breve sarà resa nota anche la campagna abbonamenti. Casarano è sempre stata una piazza passionale e travolgente, vogliamo creare un equilibrio”.

“Ci saranno altre conferenze stampa nelle prossime settimane per discutere dell’aspetto tecnico. Non abbiamo intenzione di stravolgere nulla, infatti abbiamo dialogato con Laterza. Negli ultimi anni abbiamo sempre cambiato tanto, ma questa volta vogliamo mantenere le risorse che hanno dato un contributo notevole, migliorando e integrando ciò che serve. Mi piace l’idea di puntare sui giovani, tenendo conto che in D serve anche l’esperienza. Siamo al lavoro per migliorare la rosa e ho chiesto a Laterza di assumersi la responsabilità di gestire il gruppo squadra. Il mister merita rispetto e voglio rinnovargli la fiducia. Nei prossimi giorni, ufficializzeremo la sua conferma”, conclude Antonio Filograna.

