Casarano: l’entusiasmo di Navone, Obiettivo e Antonino Filograna

“Nella passata stagione sono arrivato a partita in corso, ma quest’anno il presidente mi ha posto ancor più al centro del progetto. Metterò in campo tutte le mie forze, tutte le mie conoscenze e tutto il mio cuore. Ai tifosi chiedo di compattarsi, perché quest’anno remando dalla stessa parte ci toglieremo qualche soddisfazione”, ha dichiarato Fulvio Navone, nuovo direttore generale del Casarano.

“È un onore essere qui. Sono un tipo che preferisce il lavoro alle parole, ma dico solo che a Casarano da avversario ho sempre avuto la pelle d’oca. È una piazza meravigliosamente passionale, la chiamata del presidente mi riempie di orgoglio. Ci sono i presupposti per lavorare bene, con umiltà e razionalità”, ha detto Antonio Obiettivo, nuovo vice direttore generale e segretario del Casarano.

“A oggi c’è grande entusiasmo ed è giusto sia così. Conosco il presidente da sempre, è come un fratello per me. E posso garantirvi che è innamorato di questa città. Le sue intenzioni sono pure, vuole mettere in piedi una società moderna e seria. Riuscirà a trasmettere alla squadra le giuste motivazioni, ne sono certo”, ha spiegato Antonino Filograna, neo vicepresidente del club rossazzurro.

