Manduria, nota calciatori: “vecchio presidente garantisca rimborsi”

I calciatori del Manduria con una nota ufficiale chiedono al presidente uscente il pagamento dei rimborsi scaduti.

Di seguito la nota ufficiale

“Siamo qui ad evidenziare il triste epilogo della società Manduria Calcio che ad oggi, dopo 4 mesi ed una meritata Coppa Italia risulta inadempiente verso gli obblighi contrattuali derivanti dal tesseramento in favore di atleti staff magazzinieri che viceversa hanno ottemperato a tutti i doveri della stagione calcistica. Tutti gli atleti hanno diligentemente onorato il campionato e il presidente, ad oggi, non ha provveduto ai rimborsi di che trattasi (ultimo stipendio percepito risalente a Febbraio 2024 grazie al supporto dei soci Manduriani) anzi congiuntamente il titolo trasferito ad altra proprietà ha reso ancor più poco credibile l’operato vergognoso del rappresentante legale condito da promesse mai mantenute. I nuovi acquirenti, estranei sicuramente alle vicissitudini trascorse, con spirito propositivo, hanno tentato di placare gli animi a fronte di compromessi poco chiari fermo restando la loro comprensibile voglia di operare al risanamento degli equilibri oramai rotti. Tutta la squadra chiede urgentemente al presidente uscente di voler garantire i rimborsi dovuti essendo il titolato con il quale sono stati concordati, lasciando da parte la nuova dirigenza a cui si augurano le migliori fortune in caso di iscrizione della squadra.

Tutti i calciatori e staff del Manduria calcio”

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts