Casarano-Barletta 1-1, le voci del dopogara

CASARANO – È un Giuseppe Laterza comunque soddisfatto dei suoi, al termine di Casarano-Barletta. Al Capozza finisce 1-1 tra salentini e biancorossi, con il tecnico di casa che manifesta però il rammarico per non aver chiuso la partita.

«L’avevamo detto in settimana – spiega Laterza – non ho nulla da rimproverare ai ragazzi perché hanno messo in campo una prestazione di livello. Certo, serve chiuderla ma siamo sulla strada giusta e non molliamo di un centimetro». Applausi per Provitolo, il portiere del Barletta è stato protagonista assoluto e Laterza lo riconosce: «Parate di grande livello, ma in ogni caso non mi fidavo del Barletta e sapevo che ci avrebbe potuto mettere in difficoltà».

Gli fa da eco Giovanni Gambino, autore del gol del momentaneo vantaggio: «Abbiamo dimostrato il nostro valore nonostante il pareggio, sarebbe stata una vittoria meritata. Possiamo fare meglio ma restiamo sul pezzo».

I volti della domenica biancorossa sono Vincenzo Provitolo e Amedeo Silvestri. Il portiere del Barletta festeggia la grande prestazione tra i pali: «Raccogliamo i frutti del duro lavoro, abbiamo fatto una prestazione di sacrificio e portiamo via un punto meritato. Siamo un grande gruppo, abbiamo fatto un passo importante».

L’autore del gol del pareggio sottolinea la coesione del gruppo: «Ognuno sta dando il massimo – evidenzia Silvestri – oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra solida anche dagli atteggiamenti in panchina. Abbiamo fatto un gran secondo tempo e ripartiamo da qui per affrontare il Martina».

