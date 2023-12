Il Lecce e quel rigore assegnato con il barese Nasca al var

Il pazzesco finale del Via del Mare sorride al Lecce. Piccoli dal dischetto trova il pareggio al minuto 100, procurato per un fallo subito da Falcone, il portiere giallorosso catapultatosi nell’area del Bologna alla disperata ricerca di un miracolo.

E Lecce che riprende per i capelli una gara che aveva preso la direzione rossoblu dopo la magia di Lykogiannis su punizione. Thiago Motta e soci si mordono le mani per la clamorosa occasione sprecata: una vittoria poteva significare l’aggancio al Napoli in piena zona Champions.

Nel mirino del tecnico del Bologna finisce il barese Luigi Nasca, che dal Var ha richiamato l’attenzione di Doveri, il quale ha poi preso la decisione di fischiare il rigore decisivo al Lecce. Motta non ha risparmiato le sue critiche: “Con un episodio del genere ci perde solo il nostro calcio – ha tuonato nel dopo gara -. Doveri decide di lasciar giocare, invece Nasca ha combinato il suo. Sono sfortunato con lui (Nasca ndr), ricordo cosa fece in Spezia-Lazio o quello che è successo a Torino. A Torino non ha detto niente Nasca, perché oggi sì? Ma non voglio scuse, serviva solo che la partita finisse prima, perché in effetti era finita”.

