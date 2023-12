Team Altamura, occasione sprecata: con la Paganese finisce 1-1

Team Altamura e Paganese si spartiscono la posta in palio in uno dei match clou della 14^ giornata di campionato del Girone H di Serie D: al D’Angelo termina 1-1 tra biancorossi e azzurrostellati che salgono rispettivamente a quota 30 e a quota 18 punti in classifica. Un’occasione sprecata per Loiodice e compagni che restano sì in vetta in solitaria, a +3 su Casarano e Nardò, ma perdono l’occasione di allungare ulteriormente sulle inseguitrici.

Giacomarro opta per il consueto 3-4-3 con Saraniti al centro dell’attacco al posto di Lattanzio, Agovino replica con un 4-2-3-1 nel quale il terminale offensivo è Sorgente. In cronaca. Primo tempo bloccatissimo. Non accade nulla di fatto fino al minuto 34 quando un bell’assist dalla destra di Loiodice trova libero al centro Grande, la cui girata termina alta sopra la traversa. Dal nulla poi, proprio nel momento in cui la frazione sembra avviarsi serena verso la naturale conclusione, gli ospiti passano in vantaggio alla prima vera offensiva: conclusione dal limite di Iannone respinta con un braccio da Dipinto, per l’arbitro è calcio di rigore; dal dischetto al minuto 43 si presenta lo stesso Iannone che calcia con potenza e precisione e batte Fernandes. 0-1 all’intervallo.

A inizio ripresa i murgiani scendono in campo con un altro piglio e i risultati sono immediati: al minuto 55 un preciso cross dalla destra trova ben appostato Loiodice sul secondo palo; il mancino al volo del numero 10 sorprende Pinestro, non incolpevole nella circostanza, e la sfera finisce in rete. E’ il centro dell’1-1, quello che rinvigorisce i ragazzi di Giacomarro che al minuto 63 sfiorano l’immediato bis: lo fanno con Saraniti che nell’ultima giocata della sua partita, ben servito dalla sponda del neoentrato Lattanzio, lascia partire un diagonale che lambisce il palo alla destra di Pinestro. Di lì in avanti, però, la Paganese torna a difendersi con ordine e di fatto non concede più nulla. La contesa si chiude così, in parità, dopo quattro minuti di recupero tra gli applausi comunque convinti del D’Angelo.

TABELLINO

TEAM ALTAMURA 1

PAGANESE 1

TEAM ALTAMURA (3-4-3): Fernandes; Cascella, Mattera, Bertolo; Grande (9′ st Chietti), Dipinto (41′ st Bolognese), Logoluso, Maccioni (9′ st D’Innocenzo); Loiodice, Saraniti (20′ st Molinaro), Kharmoud (4′ st Lattanzio). A disp.: Spina, Parisi, Colella, Tataru. All.: Giacomarro.

PAGANESE (4-2-3-1): Pinestro; Ianniello, Galeotafiore, Setola, Semonella; Del Gesso, Langella; Faiello, Mancino, Iannone; Sorgente (35′ st Simonetti). A disp.: Esposito, De Gennaro, Caruso, Mastrocinque, Seghetta, Porzio, Parisi, Perulli. All.: Agovino.

ARBITRO: Galiffi di Alghero.

RETI: 43′ pt Iannone (P), 10′ st Loiodice (TA)

AMMONITI: Faiello (P), Mancino (P), Cascella (TA), Del Gesso (P), Pinestro (P), Simonetti (P).

NOTE: Recupero: 1′ pt; 4′ st.

