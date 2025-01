Cartelle ‘pazze’ a Taranto: verifiche e annullamenti in corso

”A seguito della nostra denuncia riguardo l’invio di cartelle esattoriali errate alla cittadinanza durante le festività, abbiamo richiesto e ottenuto un’audizione del dirigente della direzione Tributi del Comune di Taranto presso la commissione consiliare “Bilancio”. Durante l’incontro, il dirigente ha comunicato di aver ordinato alla ditta incaricata dell’elaborazione degli accertamenti di effettuare una verifica massiva, ove possibile, e puntuale, dove necessario, per accelerare l’annullamento degli avvisi tributari errati”. Lo scrivono in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del Gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.

“Secondo quanto riferito, molti errori derivano dalla mancata corrispondenza tra le risultanze catastali e quelle anagrafiche. Come da nostra richiesta, sarà necessario allineare le banche dati dei vari uffici pubblici per evitare il ripetersi di tali disservizi. È inaccettabile che, nonostante gli strumenti tecnologici a disposizione, permangano problemi causati da una ditta incaricata, che il Comune remunera per garantire accertamenti corretti. Questo non solo genera disagi ai cittadini ma comporta un ulteriore carico di lavoro per i dipendenti comunali impegnati negli annullamenti”, continuano.

“Abbiamo inoltre ottenuto garanzia dal dirigente che, in considerazione dell’elevato numero di atti inviati, l’ente non procederà con azioni esecutive né con l’iscrizione a ruolo di alcun atto, anche oltre i 60 giorni previsti, prima di aver completato le verifiche e gli annullamenti richiesti. Tali controlli richiederanno tempi congrui, attualmente difficili da stimare. Resta inteso che la commissione consiliare si riunirà nuovamente con la direzione Tributi la prossima settimana per aggiornarsi sull’andamento delle attività. Come gruppo consiliare, continueremo a monitorare la vicenda affinché i cittadini in regola vengano sollevati dai disagi subiti e si evitino simili disservizi in futuro”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del Gruppo consiliare FdI al Comune di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author