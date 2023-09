Capuano: “Rosa ampia, con Monterosi pronto il turno over”

TARANTO – L’allenatore del Taranto apre la conferenza stampa di presentazione con una riflessione sulla situazione stadio Iacovone.

“Giochiamo la terza trasferta consecutiva, siamo nel Guinnes dei primati del calcio, speriamo di non fare anche la quarta”

Poi l’attenzione si sposta sul campionato, domani alle 20.45 i rossoblù affronteranno a Teramo il Monterosi. Sull’ipotesi turn over, Capuano si esprime così:

“Abbiamo una rosa di giocatori ampia, avendo 25 titolari, sicuramente ci sarà spazio per chi ha giocato meno, rispetto alla formazione di Benevento ci saranno delle novità in formazione”

Analizzando i reparti, quale giudizio finora?

“Sono deluso dalla difesa, non solo dei tre centrali, ma anche del lavoro di non possesso dei due esterni. Sono invece contento del centrocampo, anche se qualcuno può dare molto di più, e questo lo dico ogni giorno ai diretti interessati, mi riferisco a Zonta e Antonio Romano, sono due grossi giocatori, devo aspettarli anche sotto il profilo atletico.”

Che partita sarà con il Monterosi?

“Dobbiamo cambiare atteggiamento, bisogna modificare l’approccio alla gara, finora abbiamo sempre sbagliato, anche nelle amichevoli. Partiamo sempre male, dovrò inventarmi qualcosa per farli entrare in campo a Teramo come leoni feroci”

