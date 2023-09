Bari, Mignani: “Abbiamo fame di vittoria davanti al nostro pubblico”

Michele Mignani, allenatore del Bari, presenta in conferenza stampa l’appuntamento interno di domani contro il Catanzaro. Queste le sue parole:

VITTORIA – “Serve una vittoria. Ogni domenica proviamo a conquistare i tre punti, al pari degli avversari. Domani vedremo chi sarà più bravo. Abbiamo fame di vittoria davanti al nostro pubblico”.

CATANZARO – “I calabresi hanno fatto 96 punti e 106 reti in Lega Pro. E’ un gruppo già competitivo e pronto per la cadetteria. Offrono una infinità di insidie con un calcio moderno e propositivo. Hanno tanti giocatori offensivi di valore. Il Catanzaro nell’ultimo anno ha perso due partite in C e una in B. E’ un gruppo che ha tante certezze. Vivarini è un tecnico bravo ed equilibrato”.

DIAW E DI CESARE – “Diaw ora sta bene, ha lavorato tutta la settimana con la squadra, vediamo nella rifinitura e sarà convocato. Di Cesare? La scorsa settimana a aveva avuto un piccolo fastidio”.

IL MODULO – Si è pericolosi anche con un attaccante solo. Il nostro campionato è iniziato quando è finito il mercato, quando si è completata la rosa. Recuperiamo piano piano Diaw e vediamo crescere di condizione attaccanti che non hanno fatto il ritiro con noi. Ora bisogna accelerare perché nessuno ti aspetta più”

