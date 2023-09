Altamura: Giacomarro e Petta, ‘Con Palmese importante l’approccio’

(Di Tullio Luccarelli) Conferenza stampa di vigilia per Team Altamura: assieme al tecnico Domenico Giacomarro anche il difensore Andrea Petta. I biancorossi, dopo un brillante inizio stagione, vorranno centrare il terzo successo consecutivo. Ospite del match, valevole per la terza giornata del girone H di Serie D, la Palmese.

Giacomarro torna sulla partita di Manfredonia: “Abbiamo disputato un primo tempo importante, che si poteva chiudere in maniera diversa. Nel secondo, esattamente come con la Gelbison, abbiamo sofferto un po’. Ma la sofferenza nel calcio è figlia di tanti fattori, come la voglia di vincere. Sappiamo che chiunque giochi contro di noi mette qualcosa in più. Sono contento dei risultati ottenuti perché vedo comunque una crescita partita dopo partita, per cercare di migliorarci e dare soddisfazioni alla società, alla piazza e ai tifosi”.

Giacomarro sulla resilienza della Team Altamura: “Questa deve essere la nostra caratteristica. Abbiamo giocatori capaci di inventare da un momento all’altro. Il mio compito è inculcare la filosofia di gioco e far sì che le loro qualità vengano messe a disposizione di tutta la squadra. Per adesso ci stiamo riuscendo, ma è normale cercare sempre di migliorare e cercare di limare i difetti”.

Giacomarro sulla Palmese: ‘Le partite sono tutte diverse e vanno approcciate in maniera diversa. La Palmese viene da un campionato importante e in rosa ha giocatori di qualità, come Schiavino. Sono in Serie D da diversi anni e quindi hanno la giusta esperienza. Se non affronteremo questa partita con la giusta mentalità, avremo difficoltà. Se invece l’approcceremo nel modo ottimale, potremo fare bene anche in questa partita”.

Petta sul modulo preferito: “Nel corso della mia carriera ho giocato sia nella difesa a tre che in quella a quattro, cerco di adattarmi alle esigenze del tecnico e dare il meglio”.

Petta sull’avvio di campionato: “Veniamo da due belle vittorie, ma non dobbiamo rilassarci. La Palmese viene da una brutta sconfitta (con la Fidelis Andria, ndr) e vorrà sicuramente riscattarsi. Noi dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi, partendo subito forte, consapevoli della nostra forza e della nostra crescita”.

Petta sui tifosi: “Fin dalla prima giornata i tifosi ci sono stati vicini. Noi cerchiamo sempre di dare il massimo in campo e di portare risultati. Più tifosi ci saranno allo stadio e più saremo felici di dar loro soddisfazioni. Speriamo di regalare questa ulteriore vittoria ai nostri tifosi”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp