Capodanno in sicurezza: i consigli degli artificieri della Polizia

Con l’avvicinarsi del Capodanno cresce la voglia di festeggiare con amici e parenti, spesso utilizzando i tradizionali fuochi d’artificio. Tuttavia, è fondamentale farlo in sicurezza. Gli artificieri della Polizia di Stato, come ogni anno, forniscono utili consigli per garantire festività serene, ricordando che il loro impegno non si limita a queste occasioni: operano tutto l’anno in tutta Italia per neutralizzare e distruggere ordigni esplosivi, grazie a una preparazione avanzata e a sofisticate attrezzature.

Un impegno costante e capillare

Attualmente, sono 29 i nuclei operativi distribuiti presso le principali Questure e alcuni Uffici della Polizia di Frontiera, con 123 artificieri che seguono procedure condivise con le Forze Armate e collaborano con uffici investigativi per il sequestro di materiali pericolosi. Nel 2024 hanno effettuato oltre 6.900 interventi, tra ispezioni e bonifiche per eventi di rilievo, e operazioni di contrasto alla vendita illegale di esplosivi, che hanno portato al sequestro di 23.500 kg di materiale.

Prevenzione e sensibilizzazione

L’attività degli artificieri include anche un’importante opera di prevenzione, con oltre 200 incontri organizzati in scuole ed eventi pubblici per sensibilizzare sull’uso sicuro degli artifici pirotecnici. È essenziale, infatti, acquistare solo prodotti certificati CE presso rivenditori autorizzati, leggere attentamente le istruzioni e rispettare le norme di sicurezza.

Regole per un uso sicuro

• Utilizzare gli articoli pirotecnici esclusivamente in luoghi aperti, lontano da abitazioni, persone e aree a rischio incendio.

• Accendere un solo artifizio alla volta, tenendolo lontano dagli altri.

• Non avvicinare il viso e, in caso di malfunzionamento, evitare di riaccenderlo o maneggiarlo. In questi casi, è necessario contattare il numero unico di emergenza 112.

La sicurezza prima di tutto

Ricordare che i “botti di Capodanno” possono essere pericolosi se utilizzati in modo irresponsabile è fondamentale per prevenire incidenti. Festeggiare in sicurezza è il miglior modo per accogliere il nuovo anno con serenità.

