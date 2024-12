Scuola, Regione approva piano dimensionamento. Centrodestra contro Leo

Bari – “La Giunta regionale e la città metropolitana di Bari condannano a morte una delle scuole più storiche di Bari: l’istituto Romanazzi. Non sono bastate le proteste dei docenti, dei sindacati, dei presidi e delle famiglie per fermare questa scelta scellerata che continua ad accanirsi su una scuola, il Romanazzi, che invece la politica avrebbe dovuto proteggere e tutelare. Già costretto in un edificio assolutamente inadeguato, che costa alle casse pubbliche più di 20mila euro al mese generando un profitto mostruoso per il privato proprietario dell’immobile, di cui ancora nessuno ci ha dato una spiegazione, (il sub affitto d’oro, da noi già denunciato a settembre) adesso il Romanazzi dovrà fare anche i conti con l’accorpamento al Giulio Cesare pregiudicandone così la sua stessa esistenza”. Lo affermano in una nota i gruppi consiliari di Lega, Forza Italia, Fratelli di Italia e La Puglia domani. “Ancora una volta – proseguono – Sebastiano Leo decide di essere il passacarte della Città Metropolitana declinando quelle responsabilità che le norme attribuiscono alla Regione. L’ennesimo scarica barile di cui a pagarne le conseguenze saranno solo gli studenti”. “Noi – concludono – continueremo a batterci per i diritti di chi, in questi 5 anni, non è stato mai ascoltato”.

La giunta regionale della Puglia si è riunita e ha approvato alcuni provvedimenti, tra cui il piano di dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2025/26, ovvero le azioni di riorganizzazione della rete scolastica regionale e la programmazione dell’offerta formativa per il triennio scolastico 2025/26, 2026/27 e 2027/28 con l’attivazione di indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo per il successivo triennio scolastico. La delibera contiene gli esiti degli iter dei piani provinciali, dei pareri dell’Ufficio scolastico regionale e le richieste di attivazioni. Il Governo nazionale ha imposto di procedere a 18 accorpamenti su tutto il territorio regionale.

