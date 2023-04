BARLETTA – Il cantiere di via Andria non si completerà il 28 maggio, bensì entro fine anno. È questo ciò che emerge dal sopralluogo tecnico che riguarda i passaggi a livello di Barletta, con la lunga manutenzione che sta interessando la stessa via Andria, via Callano e via Vittorio Veneto. La nuova arteria stradale dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2023, secondo il nuovo cronoprogramma, per via dell’aggiunta di nuovi interventi relativi ai canali di scolo delle acque meteoriche. Situazione ancor più in dubbio per l’area che riguarda via Vittorio Veneto, con l’auspicio del sindaco di Barletta Cosimo Cannito per una consegna, anche in questo caso, entro la fine dell’anno. Da risolvere anche una serie di situazioni legate a degli espropri nella zona. La soluzione potrebbe arrivare tra pochi giorni.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp