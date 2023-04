ROMA – Il Consiglio Straordinario di Lega Pro ha deciso: i playoff di serie Lega Pro partiranno il prossimo 11 maggio. La motivazione riguarda le penalizzazioni che sono state inflitte a squadre impegnate negli spareggi salvezza e promozione. Per in playoff i riflettori sono puntati sul “caso” Siena deferito per il mancato versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef.

