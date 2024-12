Canosa, consiglio comunale straordinario sulla sicurezza in città

E’ una ferma condanna degli episodi criminosi che hanno interessato la città di Canosa negli ultimi giorni quella espressa dal consiglio comunale. A Palazzo di Città è stata convocata una riunione straordinaria dell’assise per fare il punto della situazione dopo i fatti di cronaca che hanno interessato personalità di spicco di Canosa. L’incendio del portone di casa dell’eurodeputato Francesco Ventola non è stato un caso isolato infatti; vittime dello stesso fenomeno sono stati anche un dirigente comunale e un dirigente di banca. Grande spavento per il parlamentare canosino e per la sua famiglia per l’attentato ricevuto.

