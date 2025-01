Canosa ci prova ma impatta sul Bisceglie, 0-0 al “San Sabino”

Il muro del Bisceglie ha la meglio sull’intraprendenza del Canosa, i nerazzurro-stellati resistono alle offensive rossoblù ed al “San Sabino” termina 0-0 uno dei match di punta della 23esima giornata del campionato di Eccellenza.

Padroni di casa subito all’attacco, al 9’ Sanchez inventa un tirocross insidiosissimo per Baietti che mostra i riflessi e smanaccia in corner. Fioccano cartellini in un primo tempo spigoloso e nervoso, la tensione culmina al 25’ quando il preparatore dei portieri del Bisceglie, Lorenzo Fasciano, perde le staffe aggredendo verbalmente uno dei due assistenti, per lui il rosso diretto è soltanto il minimo sindacale. Ristabilita la calma, il Canosa torna a graffiare sfiorando il vantaggio al 44’: Barrasso apre verso Milano, traversone teso per Sanchez, Baietti strepitoso così come Visani e Di Fulvio che sventano la ribattuta di Ciannamea.

Stesso copione in una ripresa meno spezzettata, occasione clamorosa per i padroni di casa al 63’, conclusione dell’ex Mangialardi respinta da Baietti, disimpegno goffo di Taccogna che sfiora l’autogol colpendo il palo, Pignataro manca incredibilmente il tap-in vincente. Soltanto al 75’ primo guizzo del Bisceglie, Tarolli attento sull’incornata di Di Fulvio, gioco comunque fermo per fallo in attacco. Nel finale il Canosa torna a spingere, all’82’ di poco a lato la botta di Sanchez, due minuti dopo Baietti mette ancora i guantoni sul tentativo potente ma centrale di Milano.

La gara si spegne sullo 0-0, qualche rimpianto per i rossoblù di Lanotte che restano sesti a -1 dai playoff, punto d’oro per il Bisceglie, fermo all’undicesimo posto con una sola lunghezza di vantaggio sullo Spinazzola in zona playout.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author