Calcio Foggia: De Cosmo – Canonico a breve l’incontro

FOGGIA – Fischi all’annuncio delle formazioni, striscioni di contestazione nei confronti della dirigenza e della gestione tecnica. E’ iniziato con questo clima il match tra Foggia e Latina. I satanelli però sotto la pressione della tifoseria sono comunque riusciti a ritrovare la via della vittoria grazie alla rete di Silvestro ed è quello che al momento serviva. Sugli spalti non c’era il presidente Nicola Canonico. Ormai da tempo l’imprenditore di Palo del Colle ha deciso di non presenziare alle gare dei rossoneri. Piuttosto in tribuna erano seduti gli ormai noti cerignolani, con il commercialista De Cosmo in testa, che stanno cercando di capire se il club può essere acquistato in tempi brevi. La volontà di cedere da parte di Canonico c’è, lo ha manifestato la scorsa settimana attraverso un’intervista rilasciata ad una televisione foggiana, nei prossimi giorni potrebbe esserci l’incontro tra le parti. Luciano Zauri non ha rilasciato dichiarazioni dopo la vittoria a causa di problemi di salute. Al suo posto ha preso la parola il suo vice Stefano Lucchini soddisfatto della prestazione della squadra

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author