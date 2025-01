Cerignola, ai dettagli la trattativa per Nicolao della Turris

Giuseppe Nicolao è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Cerignola. L’esterno classe ’94 è pronto a lasciare la Turris, tutte le parti in causa definiranno gli accordi dopo la gara di campionato dei corallini contro la Casertana, in programma questa sera. Nicolao, ex Foggia tra le altre, è il profilo individuato dai gialloblù sulla fascia per sostituire Tentardini, ceduto al Gubbio poche settimane fa.

