Calcio femminile, Flavia Petruzzella torna a Molfetta

Il 2025 si apre con una notizia che scalda i cuori dei tifosi biancorossi: Flavia Petruzzella è ufficialmente tornata alla Molfetta Calcio femminile. Dopo l’esperienza a Catania, l’attaccante classe 2002 ha scelto di rimettersi in gioco nella squadra che l’ha vista consacrarsi come bomber. Un legame speciale con la città e con i colori biancorossi, che dimostra quanto “al cuor non si comanda”.

Petruzzella è una prima punta moderna: capace di andare in gol con regolarità, ma anche di servire assist preziosi alle compagne. Il suo debutto con la maglia biancorossa risale al 2 maggio 2021, in una gara contro la Nitor Brindisi, dove si fece notare con una doppietta. Da allora ha collezionato numeri impressionanti: 32 reti complessive, di cui 18 in campionato e 14 in Coppa Italia, con sei doppiette e una tripletta nel suo palmarès personale.

Con il suo ritorno, la Molfetta Calcio femminile rafforza il reparto offensivo, puntando a diventare uno degli attacchi più temibili della categoria.

