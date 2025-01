Cerignola, Di Toro fiuta il mercato e attende il rientro di Cuppone

Tra le protagoniste della sessione invernale di calciomercato in Serie C c’è il Cerignola, già autore di due importanti arrivi come Volpe e Achik, ma anche di cessioni come Tentardini, passato al Gubbio, e Di Dio, tornato alla Juve Stabia per indossare poi la maglia del Lecco. Il ds gialloblù Elio Di Toro, ospite al Salotto del Calcio di Antenna Sud, ha svelato le prossime mosse, parlando anche del percorso di recupero di Luigi Cuppone, attaccante infortunatosi a metà settembre.

