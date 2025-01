Calcio: Bonfanti è arrivato a Bari, domani si allenerà con la squadra

BARI – E’ arrivato a Bari in mattinata Nicholas Bonfanti, attaccante classe 2002, con la formula del prestito oneroso. Il bomber è già a disposizione di Moreno Longo e sarà arruolabile per la trasferta di Cesena in programma sabato pomeriggio. Non sappiamo se l’arrivo di Bonfanti annulli l’ingaggio di un trequartista che l’allenatore biancorosso aveva chiesto a gran voce. Le attenzioni del club, però, si sono rivolte alla punta per esigenze sopraggiunte. Gli infortuni di Novakovich e Lasagna hanno reso scarno il reparto anche perché Favilli si sta allenando a intermittenza. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, la punta lombarda è passata al Modena in serie C. A gennaio 2024, la cessione a titolo definitivo al Pisa. Nove reti nell’anno solare, questi i numeri di Bonfanti che vuol mettersi in discussione in una piazza del sud. Uno dei limiti della squadra biancorossa è la concretezza sotto rete e in questo l’ex Pisa deve cercare di colmare la lacuna. Fa storcere il naso la solita formula del prestito che non garantisce programmazione tecnica. I baresi ormai si stanno abituando a questo modo di operare della famiglia De Laurentiis, ma non per questo lo accettano di buon grado. A proposito di tifosi: la trasferta è stata consentita ai pugliesi che avranno a disposizione l’intero settore ospiti, ma saranno anche tanti i sostenitori biancorossi che vivono in Romagna e che sabato alle 15,00 raggiungeranno l’Orogel Manuzzi.

Foto: Pisa Calcio

