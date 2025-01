Fc Matera, la doppia faccia della sconfitta di Andria

La classifica, per il Matera, è probabilmente la notizia migliore dopo la sconfitta di Andria. Perché la squadra di Torrisi resta agganciata al treno play off, a sole due lunghezze dalla Virtus Francavilla quinta.

Il ko del Degli Ulivi, però, ha visto una doppia faccia dei biancoazzurri. Primo tempo con tante, troppe difficoltà. Da non dimenticare soprattutto gli infortuni di Zampa e Coquin che nelle prossime ore saranno da monitorare. Nella ripresa, complici sostituzioni e qualche correttivo, è arrivata la reazione. Perché, dopo l’1-1 di Di Piazza, è stato lo stesso numero 20, in contropiede, a confezionare la chance per il potenziale 2-1, valutando però male la scelta su Burzio, in posizione troppo defilata. Il nuovo vantaggio della Fidelis Andria, ha praticamente chiuso i giochi. Eppure, Jallow aveva avuto pochi minuti prima la grande chance per il sorpasso, come l’ha avuta per il possibile tris finale.

Per il Matera, la nota negativa è rappresentata da una squadra che subisce troppe reti e che sembra aver perso lo smalto avuto tra metà novembre e dicembre. La nota positiva, è la prova di Napolitano, ad un mese dall’ultima apparizione. Il numero 11 era finito fuori dai radar di Torrisi e un po’ a sorpresa è stato schierato titolare al Degli Ulivi, dove ha ripagato a pieno la fiducia del tecnico. E magari, proprio lo scuola Lazio può essere una freccia d’ora in avanti.

Per il Matera si tratta del secondo ko nel girone di ritorno che si somma a quello di Francavilla in Sinni, in mezzo il pareggio con il Nardò. Il quinto posto è a soli due punti, e ora nel trittico contro Manfredonia, Gravina ed Ischia, prima dello scontro diretto di Casarano, serve necessariamente un deciso cambio di passo.

