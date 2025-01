Eccellenza, il Bisceglie continua a scalare la classifica

Al “Fausto Coppi” di Ruvo, il Bisceglie ottiene il quarto risultato utile consecutivo, superando per 1-0 il Corato nella sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese.

A decidere l’incontro è il gol di Gonzalo Latorre al 25’ del primo tempo, su assist di Ciurlo. Nonostante la perdita per infortunio del capitano Antonio Stefanini pochi minuti dopo il vantaggio, i nerazzurri gestiscono con personalità la gara, conquistando tre punti fondamentali per continuare la scalata in classifica.

Prossimo appuntamento domenica 26 gennaio, quando il Bisceglie affronterà l’Atletico Racale.

CORATO-BISCEGLIE 0-1

RETE: 25’ pt Latorre.

CORATO (5-3-2): Zinfollino, Ripanto (12’ st Frappampina), Rantucho, Dispoto, Fanelli, D’Alba, Gueye, Volpe, Campitiello, Joof (12’ st Dargenio), Massari (12’ st Caradonna). Panchina: Lacirignola, C. Colaci, Suriano, Calo, Petrone. All.: Dodou.

BISCEGLIE (4-4-2): Baietti; Taccogna, Di Fulvio, Stefanini (33’ pt Cutrignelli), Ciurlo; Koné, Pulpito (33’ pt Pedrini), Martinez (33’ st Zappacosta), Forbes, Latorre (27’ st Salvador), Manzari (21’ st Pizzutelli). Panchina: Bux, Ricchiuti, Colaci, Pizzutelli, Lacerenza. All.: V. Di Meo (vice).

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari. Assistenti: Nero di Barletta e Alfieri di Lecce.

NOTE: Angoli 3-7. Recupero: pt 3’, st 3’.

AMMONITI: Dodou (allenatore Corato), Latorre, Rantucho, Koné, Fanelli, Salvador.

