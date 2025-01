Eccellenza, UC Bisceglie: il pari dei rimpianti con il Bitonto

Termina in parità la sfida tra Unione Calcio Bisceglie e Bitonto Calcio, valida per la 25ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Gli azzurri conducono il match per larghi tratti, sia nel gioco che nel risultato, ma un errore nel finale li costringe al terzo pareggio consecutivo per 2-2.

Nel primo tempo, l’Unione parte forte sfiorando il vantaggio con Pelosi e Andriano, ma è il Bitonto a sbloccare al 12’ con una conclusione dalla distanza di Lavoratti. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: al 25’, Amoroso trasforma un rigore per un fallo di mano in area, riportando il punteggio in equilibrio. Nel finale di frazione, gli azzurri protestano per un presunto fallo in area su De Michele, giudicato simulazione dall’arbitro Albano. Le squadre vanno così al riposo sull’1-1.

Nella ripresa, l’Unione ribalta il risultato al 47’: ancora Amoroso, servito da Suriano, sorprende la difesa ospite e sigla la sua doppietta personale. Gli azzurri dominano, ma mancano il colpo del KO, lasciando il match aperto. Al 81’, una disattenzione difensiva permette a Demichele di pareggiare per il Bitonto, fissando il risultato sul definitivo 2-2. Nel finale, nonostante gli sforzi, nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo.

Per l’Unione Calcio è la quarta gara senza vittorie, un periodo complicato nei risultati ma non nelle prestazioni. Con maggiore attenzione, i successi potrebbero presto tornare.

Unione Calcio Bisceglie-Bitonto Calcio 2-2

Reti: 12’ Lavoratti (B), 25’ Amoroso (U), 47’ Amoroso (U), 81’ Demichele (B).

Unione Calcio Bisceglie (4-4-2): Rocchitelli, Dicorato, Bufi, Ngom, Farinola, Pelosi (79’ Dembelé), Monopoli, Andriano, Suriano, Amoroso, Saani. All. Monopoli.

Bitonto Calcio (4-4-2): Addario, Tedone, Lacassia, Cantalice, Trofo (68’ Cannito), Petitti (62’ Gagliardi), Grumo (62’ Aprile), Lavoratti, Demichele (82’ Ungredda), Sené, Bozzi (68’ Napoli). All. Modesto.

Arbitro: Marco Albano (Taranto).

Ammoniti: Bozzi, Demichele, Ngom, Addario, Farinola, Monopoli, Petitti, Andriano, Gagliardi, Dicorato.

Recupero: 2’ pt, 5’ st.

