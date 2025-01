Promozione, crisi Virtus Bisceglie: dodicesima sconfitta stagionale

Dodicesima sconfitta in campionato per la Virtus Bisceglie, superata 2-0 sul campo del Santeramo in una gara dai due volti. Gli uomini di Di Corato hanno pagato caro un primo tempo sottotono, non riuscendo poi a recuperare nella ripresa nonostante un atteggiamento più propositivo.

L’equilibrio è stato rotto al 38’ da un episodio sfortunato: un traversone di Pasqualicchio si è trasformato in un tiro beffardo che si è infilato sotto l’incrocio. Pochi minuti dopo è arrivato il raddoppio firmato da Telesca, con un pallonetto da fuori area che ha superato Quagliarella.

Nella ripresa, la Virtus ha provato ad alzare il baricentro e a spingere con maggior convinzione, ma il possesso palla non si è tradotto in occasioni pericolose, complice la solidità della difesa di casa. Il Santeramo ha gestito il vantaggio fino al triplice fischio, lasciando agli ospiti la necessità di riflettere e riorganizzarsi per uscire dalla zona retrocessione.

Santeramo-Virtus Bisceglie 2-0

Marcatori: 38’ Pasqualicchio, 41’ Telesca.

Santeramo: Lovecchio, V. Tassielli, Giuliani, Cantalice, Pasqualicchio, Panzarea, Ditoma, Telesca, Cimmarusti, Sette, M. Tassielli. A disp.: Sirressi, Sergio, Sforza, Stendardi, Casucci, Djene, Eramo, Abrescia, Cappiello. All.: Delle Foglie.

Virtus Bisceglie: Quagliarella, Andrea Quacquarelli, Monopoli, Vito Quacquarelli, Di Pierro, Di Franco, Dascoli, Vecchio (57’ Napoletano), Caputo, Amorese (46’ Trawaly), Campanale (46’ Difrancesco). A disp.: Lopopolo, Tommasi, Basile, Sgarra. All.: Di Corato.

Arbitro: Cipriano (Foggia). Assistenti: D’Aniello (Molfetta), Taglia (Foggia).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author