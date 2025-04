Addio a Savino Voltarella, era stato presidente del Cerignola negli anni ’90

Il calcio di Capitanata piange Savino Voltarella, ex dirigente sportivo cerignolano, scomparso all’età di 80 anni.

Storico presidente del Cerignola (allora Gioventù Calcio Cerignola) in un lungo e movimentato decennio, dal 1991 al 2001, Voltarella ha contribuito a scrivere pagine celebri e controverse della storia calcistica ofantina: nella sua avventura a timone del club nove partecipazioni al Campionato Nazionale Dilettanti (la vecchia Serie D) ed un campionato di Eccellenza, l’ultimo della sua gestione e concluso con la retrocessione in Promozione.

Ricordato come un presidente vulcanico per il rapporto di amore ed odio con la piazza, il suo Cerignola ha più volte sfiorato l’approdo in Serie C2, con due secondi posti risalenti al 1992 ed al 1995 alle spalle, rispettivamente, di Calitri e Taranto, oltre al terzo posto del 1997. Il vulcanico patron lascia la vita terrena esattamente 30 anni dopo una delle gare più celebri della sua decennale presidenza, il famoso Taranto-Cerignola, disputato l’8 aprile del 1995 davanti ai 10mila spettatori dello “Iacovone”, deciso da un rigore del rossoblù Caputo all’88’ e spartiacque per la vittoria del campionato degli ionici.

Prima di sopraggiungere alla carica di presidente, Voltarella aveva già fatto parte dell’organigramma societario: da direttore sportivo sfiorò, nella stagione 1990/1991, la promozione in Serie C2, chiudendo il campionato a soli due punti dalla capolista Juve Stabia. Di quel Cerignola faceva parte Leo Colucci, centrocampista di origini ofantine poi protagonista di una brillante carriera tra Serie A e Serie B ed oggi allenatore del Bologna Primavera.

Abbandonata la prima squadra cittadina, poi tornata a denominarsi Audace Cerignola, Voltarella ha condotto trenta campionati dilettantistici da proprietario della Gioventù Calcio Cerignola, destreggiandosi tra Prima, Seconda e Terza Categoria. Addio, dunque, ad un pezzo di storia del calcio cerignolano e di Capitanata.

