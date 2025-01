Barletta, De Candia contrariato per la prestazione di Novoli

BARLETTA – Non le manda a dire Pasquale De Candia, rammaricato per il 2-2 del Barletta sul campo del Novoli. Non il viatico migliore in vista della finale di ritorno di Coppa Italia, con i biancorossi che partono comunque dal gol di vantaggio a Galatina per provare a mettere le mani sul primo trofeo stagionale. I due gol subiti nel giro di tre minuti in Salento, però, hanno fatto emergere il disappunto del tecnico molfettese. In classifica, in virtù della sconfitta della Polimnia a Canosa, è comunque un punto guadagnato: +17 sul secondo posto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author