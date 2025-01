Team Altamura, ufficiale il prestito di Capanni dalla Ternana

“Team Altamura ha perfezionato l’accordo per portare in biancorosso 𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗻𝗻𝗶, esterno offensivo classe 2000, di proprietà della Ternana.

Gabriele Capanni è un nuovo giocatore del Team Altamura. Il club biancorosso, infatti, ha annunciato l’arrivo in prestito dell’esterno di proprietà della Ternana. Nella prima parte di stagione, l’ex Rimini ha totalizzato 4 presenze con la maglia della Pianese, militante nel Girone B di Serie C. Questo l’annuncio del club pugliese:

Cresciuto nella Primavera del Milan nel 2019 approda in Lega Pro indossando le maglie di Novara, Catania, Cesena e Rimini. Due le stagioni in serie B con la Ternana dove ha collezionato 14 presenze.

Capanni in questa prima parte della stagione è stato ceduto in prestito al Club toscano di Serie C 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲, ed arriva ad Altamura con la formula del prestito fino al termine del campionato.